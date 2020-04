in foto: Foto dalla pagina Facebook di Reporter Montesacro

Incidente a catena questa mattina sulla Tangenziale a Roma, nella galleria all'altezza di Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. Alcune macchine sono uscite fuori strada sembra a causa di una macchia d'olio presente sull'asfalto. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la strada prima che qualcun altro rimanesse coinvolto nell'incidente. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni, dopodiché è stata riaperta. La normale circolazione ha ovviamente subito dei disagi, anche se le strade pressoché vuote a causa dell'emergenza coronavirus, hanno fatto sì che la situazione non causasse particolari problemi ai cittadini.

Incidente sulla tangenziale, strada chiusa

A quanto si apprende, le persone che si trovavano all'interno delle vetture non sono rimaste gravemente ferite. A parte un grosso spavento, causato dallo slittamento della macchina, non si sono registrati danni troppo gravi alle macchine, i cui conducenti sono riusciti ad arrestarne la corsa in tempo, prima di schiantarsi contro altre auto o contro il muro. In questi giorni in cui le strade sono vuote, gli incidenti stradali sono – fortunatamente – diminuiti in modo drastico: se prima i sinistri, anche lievi, si iniziavano a verificare sin dalle prime ore del mattino, ora raramente gli schianti dominano le prime pagine dei giornali. Anche se, ogni tanto, complici le condizioni delle strade e attimi di distrazione degli automobilisti, qualche incidente si verifica lo stesso.