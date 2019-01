in foto: Incendio nell’ex mattatoio a Testaccio, Roma. Foto Vigili del Fuoco di Roma

Incendio scoppiato nella notte, intorno alla mezzanotte, all'interno dell'ex mattatoio di Testaccio, Roma, in via Monte Testaccio. Le fiamme sono divampate all'interno di un padiglione che era stato adibito a dormitorio per senzatetto.

Stando a quanto riportano i vigili del fuoco del comando di Roma, sul posto sono intervenute due squadre di pompieri, un'autobotte, un'autoscala e il capo turno provinciale. I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio. Una parte del tetto della struttura sarebbe crollata e per questo sul posto sono presenti gli uomini del Gruppo operativo speciale. Al momento non risulterebbero persone ferite o intossicate dal fumo sprigionato dal rogo, di cui restano al momento sconosciute le cause. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Secondo quanto apprende RomaToday, i pompieri avrebbero salvato anche cinque cavalli alloggiati in una stanza vicina al locale dove è scoppiato l'incendio.