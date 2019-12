Un incendio è scoppiato questa notte in via Val d'Ala 10, in zona Conca d'Oro a Roma. L'allarme è stato dato alle 4.30 del mattino, e subito i pompieri sono intervenuti con i mezzi per spegnere l'incendio, che rischiava di propagarsi a tutta la palazzina. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stato un appartamento situato al piano terra. I Vigili del Fuoco hanno avuto non poca difficoltà a spegnere l'incendio: a causa dei numerosi materiali presenti nell'abitazione, infatti, si è diffuso moltissimo fumo, che ha rallentato le operazioni di spegnimento. A causa del rogo due persone sono rimaste intossicate e una – l'inquilino dell'appartamento – è stata portata al Pronto Soccorso da un'ambulanza del 118. Al termine dell'intervento l'abitazione – completamente distrutta dalle fiamme – è stata dichiarata inagibile a causa del danneggiamento dei solai. Interdetto momentaneamente per precauzione anche l'appartamento sovrastante: una volta terminate le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco, potrà tornare agibile.

Incendio a Conca d'Oro, indagini in corso sulla natura del rogo

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alle ambulanze del 118, sono interventi anche Polizia e Carabinieri. Per ora non sono ancora note le cause dell'incendio che ha devastato l'appartamento. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta natura del rogo e capire se si sia trattato di un tragico incidente oppure di un atto doloso. Al momento non si hanno notizie della testimonianza dell'inquilino dell'appartamento, portato al pronto soccorso per accertamenti. Rilievi sono in corso e già nelle prossime ore dovrebbe essere chiaro cos'è accaduto questa notte in via Val d'Ala 10 e perché l'appartamento abbia preso fuoco. Oltre alle due persone intossicate e all'inquilino portato in ospedale, non si ha notizia di altri feriti.