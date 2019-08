Roma, incendio in via Suvereto: motorino e cassonetti in fiamme, fumo nero e aria irrespirabile

Fumo nero e aria irrespirabile in via Suvereto a Roma. Un motorino è andato a fuoco e le fiamme si sono propagate anche ad alcuni cassonetti. Timore e rabbia per i residenti, che hanno sentito distintamente un’esplosione e avvertito un odore acre nell’aria che ha costretto a chiudere le finestre. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.