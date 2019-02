Un incendio è divampato all'interno di un deposito Atac a Ostia, Roma. Il rogo è scoppiato intorno alle ore 17 di questo pomeriggio, venerdì 8 febbraio, in una rimessa di via dei Romagnoli a ridosso della stazione Lido Nord. Ancora incerte le cause del rogo che sarebbe partito da uno dei mezzi della rimessa, ormai in disuso e dove è sorto un insediamento abusivo di rom e senza fissa dimora, che sarebbe esploso. Traffico in tilt, treni cancellati data la vicinanza alla linea ferroviaria. Un incendio di vaste proporzioni, come dimostrano foto e video apparsi sui social network: i vigili del fuoco stanno lottando per domare l'incendio. Sul posto sono intervenute numerose autobotti per arginare il perimetro delle fiamme che rischiano di creare danni anche ad altre aree. La colonna di fumo è visibile anche a grande distanza. La polizia locale del gruppo X Mare ha disposto la chiusura del viadotto Attico Tabacchi lato via delle Baleniere e via Ostiense all'intersezione con via Lepidio.

Nei video diffusi in rete si sentono anche alcune esplosioni: "Una cosa impressionante, mai visto nulla di simile. C'è un calore forte, la ferrovia sarà sospesa. Nella zona c'era un campo rom – spiega un cittadino in un video – si sentono delle esplosioni. La cosa terrificante è che l'incendio ha colpito anche il ponte. Mentre vi parlo si sentono ancora le esplosioni".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO