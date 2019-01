in foto: L’incendio nell’appartamento di via Tiburtina (Foto dal gruppo Facebook Beltramelli–Meda–Portonaccio)

Paura in via Tiburtina a Roma, dove intorno alle 22 di ieri sera un incendio è divampato all'interno di un appartamento all'ottavo piano. Secondo le informazioni ricevute, una persona sarebbe rimasta intossicata. A dare l'allarme residenti e passanti, che hanno notato una colonna di fumo bianco uscire dalla finestra e un bagliore divampare nel buio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme. Presente anche il personale sanitario del 118.

Ancora da chiarire le cause che avrebbero provocato il rogo. Alcuni abitanti della zona, sentendo le sirene dei pompieri e un gran trambusto in strada, si sono affacciati dalle finestre e hanno ripreso l'intervento dei soccorritori, attrezzati con l'autoscala e tutto il necessario per entrare all'interno del palazzo. Al temine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno svolto alcune verifiche per accertare i danni provocati dalle fiamme.