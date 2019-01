Un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Rubattino, nel quartiere Testaccio a Roma. È successo intorno alle ore 15 di oggi, martedì 30 gennaio. A dare l'allarme la stessa persona che vive all'interno dell'abitazione che si è accorto in tempo delle fiamme che stavano bruciano dentro casa sua ed è riuscito ad uscire in tempo dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme. Poi, una volta spento il rogo, i pompieri sono entrati all'interno dell'edificio, per verificarne la stabilità e i provocati dalle fiamme alla struttura. Per gli accertamenti di rito sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Via Rubattino è stata chiusa temporaneamente al transito dei veicoli per agevolare le operazioni di spegnimento dell'incendio. Le linee di trasporto pubblico sono state deviate. Secondo le informazioni apprese non ci sarebbero né ferito né intossicati.