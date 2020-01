Roma, incendio in un appartamento a Cinecittà: residenti barricati in balcone

Incendio in un appartamento in via Bruno Pelizzi a Cinecittà, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e hanno salvato i residenti rimasti intrappolati in balcone. Si è sprigionata una fitta nube, che ha reso difficili le operazioni. L’abitazione è stata dichiarata in agibile.