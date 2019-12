Un incendio si è sviluppato in un seminterrato della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo a Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno evacuando lo stabile a causa del fumo che si è sprigionato a causa del rogo. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti. Non si conoscono ancora le cause del rogo, che si sarebbe sprigionato poco fa da un seminterrato: i pompieri stanno lavorando per far sì che la situazione torni al più presto alla normalità e avrebbero la situazione completamente sotto controllo. La Regione Lazio è stata comunque evacuata per motivi di sicurezza, tutti i dipendenti si trovano all'esterno dello stabile. Non ci sarebbero feriti né intossicati dal fumo.

Incendio in sede Regione Lazio, a fuoco l'archivio

L'incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre. La giornata procedeva come al solito nella Regione Lazio, quando i dipendenti hanno iniziato a sentire l'odore acre del fumo che si diffondeva per lo stabile. Secondo quanto emerso, le fiamme si sarebbero sviluppate nell'archivio della Regione Lazio, che si trova nella Palazzina B dello stabile tra via Cristoforo Colombo e via Rosa Raimondi Garibaldi. Le fiamme si sono diffuse nel seminterrato, poi il fumo di è diffuso ai piani superiori, dove si trovano gli assessorati. Sono stati quindi evacuate sia la Palazzina B sia le altre due, anche quella che ospita il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dello stabile, è stato bloccato il traffico su via Rosa Raimondi Garibaldi.