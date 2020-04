in foto: Immagine di repertorio

Incendio nella notte a Primavalle, Roma nord ovest. In via de Cristofori un appartamento è stato avvolto dalle fiamme e intorno all'1 e 20 sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della squadra volanti. All'interno hanno trovato una donna, nota come accumulatrice seriale e compulsiva. Nel salone, infatti, c'erano cumuli di spazzatura accatastati ed è probabilmente da lì che sono divampate le fiamme. L'intero appartamento è stato dichiarato inagibile per la presenza di fumo all'interno, ma anche per via delle scarse condizioni igieniche riscontrate. La signora è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale San Filippo Neri per accertamenti, ma le sue condizioni di salute dovrebbero essere buone.

Fiamme in villa a Velletri: padrone di casa in salvo, è grave

Incendio in una villa di Velletri, Castelli Romani in provincia di Roma. Il padrone di casa, un anziano di 83 anni, è stato salvato dai vigili del fuoco ed è stato portato al sicuro, ma le sue condizioni sarebbero gravi. Affetto da diverse patologie respiratorie, l'uomo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata e in pericolo di vita. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, il proprietario avrebbe tentato di spegnere le fiamme all'interno della stanza da cui erano divampate, ma sarebbe rimasto bloccato e avrebbe perso i sensi. L'incendio dovrebbe essere stato causato da un cortocircuito dell'impianto elettrico. A dare l'allarme è stata la moglie, che si trovava al piano inferiore.