in foto: Immagine di repertorio

Incendio in un appartamento in un palazzo del quartiere Parioli a Roma. Stando a quanto si apprende, il rogo è divampato poco dopo le 16 di oggi, martedì 3 marzo, in un'abitazione al quarto piano in via Lorenzo Respighi, civico 16. A causa delle fiamme l'intero edificio è stato evacuato. Una donna di nazionalità filippina è stata salvata dai vigili del fuoco. Inizialmente si era rifugiata sul terrazzo per sfuggire all'incendio ed è stata messa in salvo con un'autoscala. Per lei solo una lieve intossicazione. Non risultano altri feriti.

La causa, forse una stufa malfunzionante

Sono intervenuti sul posto, oltre ai pompieri, gli agenti del reparto Volanti e dei commissariati di polizia Vescovio, Villa Glori e Salario. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, anche se l'ipotesi più probabile è quella di un malfunzionamento di una stufa all'interno dell'appartamento.

Incendio alla Falcognana

Sempre a Roma oggi si è verificato un incendio nell'area di via della Falcognana. Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi all'interno del centro in cui viene conferito il materiale cartaceo della raccolta differenziata. Lo stesso centro era stato interessato da un incendio il 25 febbraio e le fiamme furono spente solo dopo due giorni di lavoro dei vigili del fuoco.