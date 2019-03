Sono momenti di panico questi in via Lucio Sestio, a Roma, nella zona del Tuscolano: una grossa nube di fumo nero sta avvolgendo la strada e le fiamme stanno divampando vicino a un palazzo. Non è ancora chiaro se l'incendio si sia sviluppato all'interno di un appartamento, nei negozi sulla via o lungo la strada, magari per un incidente stradale. C'è chi dice anche che è scoppiata una caldaia. Sul posto stanno accorrendo i Vigili del Fuoco che, oltre a domare il rogo, cercheranno anche di stabilire cosa sia successo e l'esatta dinamica dell'incendio. Per adesso non si ha nessuna notizia di feriti dalle fiamme o di intossicati dalle esalazioni. La situazione è potenzialmente molto pericolosa perché l'incendio sta lambendo un palazzo abitato.