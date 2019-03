in foto: Foto dal gruppo Facebook del comitato di Quartiere Tor Pignattara

Cinque macchine sono andate a fuoco nel quartiere romano di Tor Pignattara nella notte tra il 3 e il 4 marzo. L'incendio si è sviluppato intorno alle 2 di notte a piazza Michele Sanmicheli, all'altezza di via Casilina. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo svilupparsi del rogo: in questo momento sono ancora in corso le indagini per comprendere la dinamica degli eventi per capire se si sia trattato di un incidente o se le fiamme siano state appiccate intenzionalmente da qualcuno. Le macchine erano parcheggiate regolarmente e non si sta escludendo in queste ore l'ipotesi di un cortocircuito che abbia scatenato l'incendio, avviluppatosi poi anche intorno alle altre vetture. Le forze dell'ordine hanno ascoltato i proprietari delle auto per capire se abbiano avuto qualche problema in passato o se qualcuno covasse del rancore nei loro confronti, ma per adesso non è emerso nulla. Ad allertare le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco sono stati i residenti, che si sono resi conto dell'incendio e hanno chiamato i soccorsi. Fortunatamente la tempestività del loro intervento ha evitato che i danni fossero maggiori di quelli attuali: nessuno è rimasto ferito a causa del rogo e dei fumi che si sono sviluppati.

Roma, ancora un incendio a Porta Metronia: evacuato un palazzo

E sempre questa notte è andato a fuoco un magazzino di Casa & Co. in via Satrico, nel quartiere di Porta Metronia. L'incendio si è sviluppato nell'esercizio commerciale che si trova proprio sotto una palazzina di otto piani abitata da molte persone, che sono state evacuate per sicurezza: il palazzo, infatti, era stato invaso dal fumo del rogo, che però sembra non si sia propagato per lo stabile. Le operazioni si sono concluse intorno alle 7 del mattino e le persone evacuate sono potute tornare all'interno delle proprie abitazioni. Come nel caso dell'incendio a Tor Pignattara, non si conoscono ancora le cause dell'incendio, che potrebbe essere di natura accidentale o dolosa: le indagini sono ancora in corso.