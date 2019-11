Fiamme questa notte in un appartamento al settimo piano di una palazzina in via Giuseppe Pession 14 a Roma, zona Ostiense. Per cause ancora da accertare, un'abitazione ha preso fuoco intorno alle 4 del mattino. Secondo quanto emerso, il rogo si sarebbe sviluppato nella camera da letto, ma grazie alla prontezza dei Vigili del Fuoco, intervenuti con carro autoprotettori e un'autoscala, non si è propagato nelle altre stanze della casa. Durante l'operazione, i pompieri hanno dovuto evacuare il palazzo di otto piani per non mettere in pericolo i residenti e lavorare in tutta sicurezza. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito né sembra ci siano intossicati a causa del fumo. L'appartamento è stato dichiarato invece inagibile: nonostante l'intervento sia stato tempestivo, il fumo e il calore sprigionato dal fuoco lo hanno reso inutilizzabile.

Non sono ancora note le cause dell'incendio e cosa sia stato a scatenare il rogo. Se un corto circuito, un incidente domestico o un atto doloso. Quello che è certo è che le fiamme si sono propagate nella camera da letto, ma non si sa ancora se all'interno dell'appartamento ci fosse qualcuno. Il palazzo è stato completamente evacuato per permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza e limitare i danni, e alle 4 del mattino tutti i residenti sono stati fatti uscire dallo stabile, che non ha subito danni. L'appartamento non è invece al momento inutilizzabile, ma non è ancora nota la gravità della situazione, anche se sembra che sia inagibile sono per il fumo e non perché sia andato completamente distrutto. Le fiamme, infatti, sarebbero rimaste circoscritte alla camera da letto, e non si sono propagate nelle altre stanze dell'abitazione.