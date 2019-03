Vandali in azione nella notte a Roma, precisamente nel quartiere Borghesiana, dove ignoti hanno dato fuoco alla bandiera tricolore che sorge sul monumento ai caduti di tutte le guerre (una targa che rappresenta la bandiera dell'Italia) che sorge in largo Monreale. I vandali hanno bruciato anche la corona di fiori apposta sul monumento, che è andata completamente distrutta, e danneggiato una parte del muro dell'edificio su cui è affissa la targa. La denuncia è arrivata via Facebook da Alberto Ilaria, presidente del Consiglio Municipio Roma VI delle Torri.

"Qualche o più idioti questa notte hanno dato fuoco alle bandiere poste in onore e in memoria ai caduti di tutte le guerre. Il Monumento si trova nel quartiere di Borghesiana, nel MunicipioVI. Qualsiasi sia la matrice condanniamo questo ignobile gesto" ha scritto Alberto Ilaria su Facebook, postando anche la foto del monumento danneggiato.