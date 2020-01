Inizia oggi, dalle 22 dell'8 gennaio, la festa per i 120 anni della Lazio. Organizzata in piazza della Libertà, vicino alla palazzina della Fondazione Sandri, durerà fino all'una di notte del 9 gennaio. Da ieri al centro della piazza ci sono già gli stand del villaggio bianco-celeste, inaugurato il 7 gennaio. Per i festeggiamenti in occasione della nascita della squadra sono previste circa 3mila persone. Dalle 14 saranno sgomberati tutti i veicoli in sosta su piazza della Libertà. Sarà vietato parcheggiare su via Orsini, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con via Pompeo Magno fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato sinistro del senso unico di marcia; via Cesi, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con Via Ennio Quirino Visconti fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato sinistro del senso unico di marcia; Lungotevere dei Mellini, eccetto i mezzi autorizzati, nella carreggiata laterale lato palazzi, dall’intersezione con Piazza della Libertà fino all’intersezione con Via Ennio Quirino Visconti, lato destro del senso unico di marcia.

Festa della Lazio in piazza della Libertà, divieto di parcheggio nella zona

E ancora: lungotevere Michelangelo, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con Via Pompeo Magno fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato destro del senso unico di marcia; e via Cola di Rienzo, eccetto i mezzi autorizzati, o dall’intersezione con Piazza della Libertà fino all’intersezione con Via Alessandro Farnese, lato destro del senso di marcia avente direzione Piazza Cola di Rienzo o dall’intersezione con Via Lucrezio Caro fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato destro del senso di marcia avente direzione Ponte Regina Margherita.

I premiati in occasione della Festa della Lazio

Nata il 9 gennaio del 1900, la Lazio compie 120 anni. Giovedì 9 gennaio, alle 10.30, è prevista un'altra cerimonia in cui saranno premiati gli ‘Atleti della Storia' e consegnato il premio Bigiarelli 2020 al presidente della Lazio Calcio Claudio Lotito, al direttore sportivo Igli Tare, all'ex calciatore Marco Parolo, al presidente onorario del sodalizio Emmanuele Francesco Maria Emanuele e al vicepresidente del CONI Franco Chimenti.