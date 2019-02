in foto: [Immagine di repertorio]

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: l'operazione dei militari dell'arma è avvenuta nei pressi dell'autostazione Tibus, in largo Guido Mazzoni. I controlli hanno riguardato i passeggeri in transito nella zona, ed in particolare alcune persone che a bordo di un'autovettura si aggiravano in zona.

Dai controlli, è emerso che all'interno del bagagliaio dell'automobile, vi fossero diversi borsoni contenenti oltre ventitré chili di marijuana, già suddivisa in involucri di cellophane. A quel punto, è scattata anche la perquisizione di un appartamento in via Luca Ghini, in zona Alessandrina, in uso ai due fermati: all'interno, vi era una terza persona, una donna trovata in possesso di ventotto grammi di cocaina. Nel salone, all'interno di un mobile, è stata invece ritrovata una somma pari a 3.250 euro, ritenuta essere il provento dell'attività illecita. Per tutte e tre le persone, risultate essere tutti cittadini albanesi, sono stati così arrestati e portati in caserma in attesa del rito per direttissima. Tutta la droga ed il denaro recuperato sono stati invece sequestrati dai militari dell'arma.