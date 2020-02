in foto: I ladri in azione in un parcheggio di un centro commerciale

Agivano mettendo in scena un trucco antico almeno quanto l'automobile, quello della "gomma bucata", ma i due malviventi dopo aver messo a segno una lunga scia di colpi sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro che li hanno arrestati al termine delle indagini. I due ladri entravano in azione prevalentemente nei comuni di Labico, Colleferro e Valmontone nell'hinterland su della capitale, come risulta da diverse denuncia in cui le vittime hanno raccontato la stessa identica storia e descritto gli stessi due uomini.

I furti tutti con lo stesso modus operandi

Ecco come agivano: per prima cosa si appostavano nei parcheggi di bar e centri commerciali e, dopo aver individuato le loro vittime, per lo più persone anziane, entravano in azione. Dopo aver bucato la ruota dell'ignara vittima attendevano che questa tornasse alla macchina e, quando questa scendeva per verificare che il pneumatico era sgonfio o si affannava a cercare cric e gomma di scorta nel portabagagli, entravano in azione trafugando da dentro l'audo borse e qualsiasi altro oggetto trovassero a portata di mano.

I due ladri arrestati hanno numerosi precedenti

In manette sono così finiti due uomini di 45 e 50 anni, di nazionalità italiana ed entrambi con una fedina penale non proprio immacolata. Ora dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato. Determinanti per le indagini, assieme alle testimonianze delle vittime, le immagini delle telecamere di videosorveglianza.