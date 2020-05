in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo una violenta lite con i genitori, in cui li ha minacciati con un coltello. Il padre, terrorizzato per la sua incolumità e quella della sua famiglia, ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Porta Pia, la lite era ancora in corso e la situazione molto tesa: nell'appartamento di via Padova, infatti, c'era il padre che brandiva un bastone di legno per difendersi dal figlio, che poco prima aveva preso un coltello per cercare di aggredirlo. Il ragazzo era invece molto agitato: agli agenti ha spiegato che si era arrabbiato perché il padre non gli aveva voluto dare i soldi per comprare della cannabis light, che usava al posto della cocaina, di cui era dipendente e assuntore abituale. Per evitare di comprare la coca allora, aveva bisogno dell'erba light. Il padre non ha però voluto comprargliela perché in contrasto con la terapia farmacologica che stava assumendo. E così il giovane è andato su tutte le furie.

All'interno dell'appartamento c'era anche la zia del ragazzo, che quando ha visto il nipote impugnare il coltello si è messa in mezzo per evitare che la lite finisse in tragedia. Il 21enne l'ha spintonata, ed è a quel punto che il coltello gli è caduto di mano, andando a finire sul ripiano della cucina. Il padre ha confessato anche di aver colpito il figlio col bastone in faccia e al braccio per tenerlo lontano.

Non era la prima volta che il ragazzo aggrediva i genitori. A quanto si apprende, il 21enne è in cura da due anni presso una struttura per avere assistenza psicologica, ma l'uso di droghe ha compromesso ancora di più il suo stato mentale, già molto fragile. Gli agenti lo hanno allontanato da casa dopo la lite: portato prima all'ospedale Santo Spirito, è stato poi trasferito in carcere.