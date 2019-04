Il meteo questa settimana non è stato molto clemente con Roma dato che venti e piogge l'hanno fatta da padrone negli ultimi giorni sulla capitale. E, purtroppo, sabato 6 e domenica 7 aprile il tempo non sarà migliore di quello avuto nella prima settimana del mese di aprile. Il weekend, purtroppo, sarà dominato da nuvole, vento, cielo coperto e precipitazioni: non il fine settimana ideale, quindi, per una gita all'aperto per andare alla scoperta delle bellezze di Roma. Sabato 6 aprile la giornata inizierà nel migliore dei modi: il sole splenderà alto su Roma e non ci sono nuvole previste all'orizzonte. I venti saranno tra deboli e moderati. Purtroppo però le cose inizieranno a cambiare a partire dalle prime ore del pomeriggio, con la comparsa delle nuvole: alle 17, il sole sarà poco visibile e anche le temperature inizieranno ad abbassarsi, diventando più fredde.

Roma, il meteo di domenica 7 aprile

Il tempo non sarà migliore domenica 7 aprile. Durante tutta la mattina il cielo sarà coperto e dalle 8 alle 11 sono previste modeste precipitazioni su Roma. Il meteo, tuttavia, cambierà e in modo più positivo nel pomeriggio: le nuvole andranno via, il sole tornerà e le piogge scompariranno. E questo, quindi, potrebbe essere il momento giusto per uscire a fare una passeggiata e godersi un po' di sole su Roma, anche se le temperature non saranno alte. Nel pomeriggio della domenica, infatti, oscilleranno tra i 14° e i 9°, e anche la mattina non si preannuncia un clima più mite. Stessa cosa per sabato, dove la temperatura massima non supererà i 16°. Sono un lontano ricordo le temperature primaverili di cui ha goduto Roma la scorsa settimana: nella capitale, per il momento è tornato il freddo.