Anche quest'anno il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, le Frecce tricolori torneranno a solcare i cieli di Roma, lasciando per qualche secondo i turisti e i cittadini con il naso all'insù. Quest'anno cade il 73esimo anniversario della nascita della forma di governo repubblicana in Italia, con i festeggiamenti che come di consueto si concentreranno ai Fori Imperiali, dove si terrà la sfilata militare davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai vari rappresentanti di Stato. L'appuntamento con l'inizio dei festeggiamenti è per le 09:15, quando il capo dello Stato deporrà una corona d'allora davanti all'Altare della Patria. Il tutto si sposterà poi a due passi del Colosseo, dove gli spettatori saranno pronti ad alzare gli occhi al cielo per ammirare il passaggio delle Frecce tricolori.

Ecco quando passeranno le Frecce tricolori

Alle 10 di domenica 2 giugno lungo i Fori Imperiali si terrà la consueta parata militare delle Forze di Polizia della Repubblica, che sfileranno per le vie di Roma insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa Italiana, accompagnate complessi bandistici dell’Esercito Italiano, della Marina Militare Italiana dell’Aeronautica Militare Italiana, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Al termine della parata passeranno le Frecce Tricolori, che solcheranno i cieli di Roma lasciando dietro di loro una scia verde, bianca e rossa. Dopo aver sfrecciato sulla Capitale per gli Internazionali di tennis e per la Coppa delle Nazioni i piloti delle Frecce torneranno a mostrare la nostra bandiera in occasione della Festa della Repubblica, per poi riprendere a solcare i cieli di Roma il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.