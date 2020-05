in foto: Foto di repertorio

I parcheggi sulle strisce blu (gratis fino allo scorso 4 maggio a causa dell'emergenza coronavirus) resteranno a pagamento. Una misura fondamentale, secondo l'amministrazione capitolina, per garantire la rotazione dei parcheggi e impedire, quindi, che le stesse automobili occupino un parcheggio troppo a lungo. Nel corso della riunione odierna della commissione Mobilità è stato spiegato che in questa settimana gli incassi sono stati pari al 40 per cento rispetto al pre lockdown, circa 30mila euro a fronte di quasi 70mila euro. Lo strumento della sosta a pagamento, ha spiegato Sandro Ceccarelli, responsabile Divisione Sosta e Parcheggi di Atac, "contribuisce all'effetto di rotazione dei parcheggi che altrimenti aggraverebbe l'attività di mobilità privata: visto che la media di incasso per utente è di 2 euro vuol dire che si cono due ore di stazionamento e poi il posto viene lasciato a disposizione di altri utenti". Rispondendo alle opposizioni, che hanno chiesto di ripristinare la sosta libera su tutte le strisce blu, l'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese, ha dichiarato: "Sono state molte le richieste di persone che hanno necessità di trovare uno stallo libero. La misura non è un balzello verso la cittadinanza, perché se avessimo voluto lucrare, come ho letto in alcuni articoli, avremmo aumentato la tariffa, che è ferma da circa 20 anni. La misura si rende necessaria per permettere che tutti gli stalli siano liberi. Altrimenti ci troveremmo stalli costantemente occupati, con tempi illimitati".

La proposta: "Abbonamento mensile a 30 euro per il parcheggio"

Dai Cinque Stelle, però, è arrivata la proposta, da parte del consigliere Roberto Di Palma, di valutare la fattibilità di un abbonamento mensile ai parcheggi di 30 euro totali, 1 euro al giorno, a fronte degli attuali 70 euro: "Per andare incontro alle richieste delle opposizioni penso si potrebbe valutare un abbonamento mensile alla sosta tariffata al costo di un euro al giorno. Ovviamente sarebbe un prezzo valido solo per questa fase 2. Sarebbe un aiuto per le persone che utilizzano la sosta tariffata per andare al lavoro senza caricare i mezzi pubblici".