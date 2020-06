in foto: Varchi ztl disattivati fino al 30 agosto

La sindaca Raggi ha prorogato l'ordinanza che riguarda l'apertura delle zone a traffico limitato di Roma. I varchi Ztl di Trastevere, Tridente e Centro Storico rimarranno disattivati fino al 30 agosto 2020. "Una misura che va incontro alle richieste di cittadini e commercianti", ha scritto la prima cittadina su Facebook. Da lunedì 4 maggio, invece, i parcheggi sulle strisce blu sono tornati a pagamento dopo la sospensione di due mesi a causa dell'emergenza coronavirus.

Lazio e Raccordo sono regione e strada italiane che hanno recuperato traffico più velocemente

Intanto secondo i dati elaborati da Roma Servizi per la Mobilità il traffico nella Capitale sta tornando, neanche così lentamente, a livelli pre emergenza coronavirus (come si può vedere nel video che traccia l'andamento del traffico in città in questi ultimi mesi). Anas ha inoltre informato che il Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma sono la regione e la strada italiana che hanno recuperato più velocemente il calo del traffico dovuto al lockdown. Lo scorso 3 giugno Lazio e Raccordo hanno registrato un incremento del 130 per cento rispetto allo stesso giorno del 2019. Sempre il 3 giugno, giorno della riapertura agli spostamenti tra regioni, sull'interno territorio nazionale il traffico si è attestato in totale al 90 per cento rispetto al mercoledì corrispondente del 2019, il 5 giugno 2019. Nella prima settimana di giugno, informa in una nota Anas, "l'Indice di mobilitaà rilevata (Imr) sull'intera rete registra un decremento dei veicoli totali del 20 per cento rispetto agli stessi giorni del 2019".