I sampietrini dell'Eur, Roma, sono stati ricoperti di asfalto. Fra poche settimane le strade del quartiere romano ospiteranno un Gran Premio di Formula E (auto elettriche) e per questo la tradizionale pavimentazione è stata provvisoriamente cambiata. Si tratta di provvedimenti "temporanei che hanno avuto l'ok della Sovrintendenza Capitolina", sottolinea in una nota l'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. "La stessa procedura è utilizzata nel circuito cittadino di Parigi davanti Les Invalides dove il lastricato è simile ai sampietrini. L'operazione di asfaltare temporaneamente alcuni tratti davanti al Palzzo dei Congressi è stata concessa alla Formula E Operation (FEO), di concerto con il Dipartimento Lavori Pubblici e la Sovrintendenza, di asfaltare temporaneamente alcuni tratti dell'area di fronte al Palazzo dei Congressi. Le gittate di cemento poggiano su un apposito letto di sabbia: quando l'asfalto sarà rimosso, queste non avranno alcun impatto sui sampietrini che quindi, entro il 22 aprile, torneranno ripuliti e come prima", spiega Frongia.

Le polemiche non mancano. Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, scrive: “Mentre le strade della Capitale sono disseminate di voragini simili a crateri lunari tali da inghiottire intere auto, all’Eur si consuma un altro sfregio indicibile. Per il prossimo aprile è prevista la gara di formula E, ma probabilmente l’armata Brancaleone grillina che amministra Roma non si è nemmeno accorta che dietro il Palazzo dei Congressi vengono asfaltati i sampietrini per le aree sosta delle auto da corsa. Dai 5 Stelle pura follia iconoclasta; con le strade disastrate e la moltiplicazione di incidenti gravi, si getta una bella colata di asfalto sul selciato del quartiere razionalista, in perfetto stato d’uso". "I mezzi per asfaltare le strade non si vedono in città, ma appaiono nella zona Eur per realizzare una pista di Formula E. Ribadiamo che sono ben altre le priorità che dovrebbe avere questa amministrazione anche in materia di manutenzione delle strade", si legge in un comunicato di EcoItaliaSolidale.