in foto: Egidio e Paris Cellini, i due gemelli centenari

Un secolo insieme per Egidio e Paris Cellini, due gemelli centenari che ieri hanno spento le candeline. Una vita l'uno a fianco all'altro, nati il 15 gennaio del lontano 1920. Per festeggiarli la loro famiglia non ha preparato una, ma ben due torte, su ognuna di queste troneggia il numero ‘100'. Per la grande occasione, figli e nipoti hanno programmato due feste: a Frascati, riservata a pochi intimi e una super domenica a Palestrina, alla quale si aggiungeranno amici e parenti e che conta oltre cento invitati. Una grande festa per celebrare l'evento rarissimo tra circondanti dal calore di figli, nipoti e pronipoti e dall'affetto delle persone che gli vogliono bene. Il tutto unito a pietanze amate dai due gemelli, come tagliatelle al sugo, polenta con le aringhe, baccalà e frittelle con le mele.

Gemelli centenari

Egidio e Paris sono nati a Morolo, in provincia di Frosinone e oggi abitano a Roma. Provengono da una famiglia umile e da ragazzi sono stati arruolati nella Secondo Conflitto Mondiale, Egidio come bersagliere e Paris come Fante, vivendo sulla loro pelle gli orrori della guerra e uscendone vivi. Al termine sono tornati in Italia, il primo è diventato un muratore, il secondo una guardia carceraria e insieme al lavoro si sono creati una propria famiglia. Egidio ha due femmine e un maschio, Paris tre femmine. Hanno svelato il segreto della loro longevità: "Cibo accompagnato da un bicchiere di vino e una mente sempre attiva".