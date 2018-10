in foto: Virginia Raggi

Bocciatura senza possibilità di appello per Roma. Una città "ferma" quella fotografata dal rapporto sulla qualità della vita e dei servizi pubblici stilato dall'apposita agenzia e presentata oggi in Campidoglio. I cittadini hanno votato e hanno espresso giudizi negativi per quasi tutti gli indicatori presi in esame, dai trasporti pubblici ai rifiuti, dalla pulizia delle strade ai servizi idrici e alla cultura. Proprio sui servizi culturali arriva qualche miglioramento: buoni i voti dati dai romani all'Auditorium Parco della Musica (7,6 in media), ai musei e alle biblioteche comunali (7,4 e 7) e al Palazzo delle Esposizioni (7,7). Per il presidente dell'Agenzia Carlo Sgandurra "assistiamo ad un peggioramento della qualità percepita da 11 anni, quest'anno per la prima volta c'è un lieve miglioramento, anche nei settori più critici". Un piccolo passo avanti o la certificazione del fallimento dell'amministrazione Raggi a due anni e qualche mese dall'elezione della prima sindaca donna di Roma? Se la prima cittadina può tirare un sospiro di sollievo su qualche indicatore, è su quelli principali, trasporti e raccolta rifiuti su tutti, che i pentastellati non possono festeggiare. Dopo ventiquattro mesi di amministrazione a 5 Stelle, la situazione di bus e immondizia, almeno per i romani, non sembra essere cambiata. Il voto medio attribuito dai residenti alla qualità della vita nella Capitale nell'anno 2018 è 5,3, dato in lieve crescita dopo il minimo di 5,1 toccato nella primavera del 2016, poco prima dell'elezione di Virginia Raggi. Un piccolissimo passo avanti.

I voti dei romani per raccolta rifiuti, trasporti e pulizia strade

Per i romani la situazione di bus e tram resta tragica (4,4 il voto in media) come resta difficilissima anche quella della raccolta rifiuti (3,8) e della pulizia delle strade (3,5). In quest'ultimo caso "la valutazione più negativa è quella espressa dai residenti del municipio VI, nella periferia est, nonostante in giugno sia stato avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta". Il servizio di metropolitana e ferrovia urbana, invece, è giudicato più positivamente di quello di superficie e i quattro Municipi periferici serviti dalle linee A e C (VII, XIII, VI e XIV) esprimono tutti una sufficienza piena, mentre le maggiori criticità provengono dai municipi serviti dalla linea B e dalla Roma Lido. I più scontenti sono infatti i residenti dei Municipi IV, IX e X. Per quanto riguarda la raccolta rifiuti le valutazioni più negative sono quelle espresse dai residenti del Municipio VI, periferia Est, nonostante a giugno sia stato avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta.