in foto: Biglietto Atac – foto di repertorio

Sul sito di Trenitalia è stato pubblicato il "Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Lazio e Trenitalia tra il 2018 e il 2032". Il blog Odissea Quotidiana, che ogni giorno si occupa dei disagi e delle difficoltà del trasporto pubblico a Roma, ha messo in evidenza una tabella che si trova a pagina 118 del documento. In questo schema viene praticamente dato per scontato un aumento del costo del biglietto della metro e del bus, dell'abbonamento mensile e dell'abbonamento annuale di Atac a partire dal 2023. Questo, fa notare il blog, a fronte di un aumento dell'offerta che consisterà, in pratica, nella realizzazione di altre due stazioni della Metro C (probabilmente una sola).

Il costo del biglietto e degli abbonamenti Atac dal 2023

Secondo la tabella pubblicata all'interno del documento, il biglietto singolo costerà 2 euro invece di 1,5 euro, costo attuale. Il mensile costerà non più 35 euro, ma 46 euro, mentre l'abbonamento annuale avrà un costo aumentato di 100 euro e passerà dagli attuali 250 euro a 350 euro. Queste le previsioni delle modifiche nei prezzi che partiranno, secondo quanto si legge sul documento, dal primo agosto del 2023.

A Milano il biglietto della metropolitana costa già 2 euro (prima costava 1,5 euro) da luglio. Ma nel capoluogo lombardo, occorre sottolineare, sono attive già quattro linee di metropolitana ed è in corso di realizzazione la linea M4, che collegherà il centro della città con l'aeroporto di Linate.