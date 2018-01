A scuola anche senza vaccini. Secondo i consiglieri comunali e i consiglieri municipali del Movimento 5 Stelle di Roma, i bambini non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti per l'anno scolastico, devono poter continuare ad andare a scuola. Cioè, nei termini dei 5 Stelle, bisogna "consentire alle bambine e ai bambini non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, di giungere alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica”. Questo il testo di una mozione presentata oggi in consiglio comunale, che chiede alla sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e alla sua giunta di impegnarsi in tal senso. Per i consiglieri del Movimento fondato da Beppe Grillo occorre evitare che i bimbi "siano allontanati dalle strutture educative e scolastiche. La mancata conclusione dell’anno educativo e scolastico, così come l’allontanamento forzato dal proprio gruppo di pari costituirà un grave nocumento, un trauma a livello psicologico e un danno a livello didattico ed educativo tale da potersi configurare come vera e propria violenza istituzionale nei loro confronti”.

La normativa del ministero: c'è tempo fino al 10 marzo per vaccinarsi.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia il Ministero della Salute obbligava le famiglie a presentare la documentazione sulle vaccinazioni dei figli entro l'11 settembre 2017. Chi non aveva provveduto alle vaccinazioni poteva produrre una autocertificazione in cui si impegnava a farlo. "In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018″, informava una circolare ministeriale.

