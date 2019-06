Gucci finanzierà il restauro dell'antica Rupe Tarpea, donando al Comune di Roma 1,6 milioni di euro in due anni. Il progetto culturale è stato annunciato questa mattina proprio dal marchio del gruppo Kering, fondato a Firenze nel 1921, con l'obiettivo di restituire vigore non soltanto al Giardino Belvedere della Villa Tarpea, ma anche con la volontà di far risplendere le aree verdi della capitale, in particolare quelle alle pendici del Colle Capitolino. L'obiettivo, grazie all'iniziativa "Rupe Tarpea, tra leggenda e futuro" promossa da Roma Capitale, è quello di rinnovare il rapporto di collaborazione tra il marchio Gucci e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, per riaprire al pubblico un giardino ormai chiuso da tempo ai turisti e ai cittadini. Il primo passo sarà quello di curare la Rupe Capitolina dall'interno, sfoltendo la vegetazione sia del giardino che della rocca, in modo tale da poterne garantire la piena accessibilità. I lavori dovrebbero cominciare nel 2021, dopo che quest'anno Gucci e Roma Capitale hanno già collaborato per la sfilata Cruise 2020, tenutasi nei Musei Capitolini il 28 maggio. In quell'occasione il Direttore Creativo Alessandro Michele aveva ribadito la volontà di proseguire il dialogo tra il marchio e il Comune, per restituire Roma al suo splendore.

Il restauro della Rupe Tarpea accolto come una vittoria dal Comune e da Gucci

La notizia è stata accolta con molto entusiasmo da ambo le parti, in particolare dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha colto l'occasione per ringraziare Gucci e il suo presidente Marco Bizzarri. "Grazie a questo atto d'amore per la città di Roma – ha detto Raggi – la Rupe Tarpea sarà riportata all'antico splendore, anche grazie alla splendida cornice del Foro Romano e del Colosseo". La risposta di Bizzarri non si è fatta attendere, con il Ceo di Gucci che ha rinnovato "il sostegno al progetto di recupero della Rupe Tarpea, che si aggiunge a diverse altre iniziative per promuovere il patrimonio artistico e culturale italiano".