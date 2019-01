in foto: La stazione di Valle Aurelia chiusa questa mattina. [Foto / Fanpage.it]

Non inizia nel migliore dei modi la settimana per il trasporto pubblico romano: questa mattina si è infatti fermata la Linea A della metropolitana, nel tratto che va dalla stazione di Ottaviano a quella di Battistini. Lo ha fatto sapere Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico capitolino, nella prima mattinata di oggi. L'interruzione della linea è dovuta ad un guasto tecnico.

Scene da assalto alla diligenza o quasi quelle che si registrano nelle stazioni interessate: i tantissimi pendolari sono stati infatti costretti a code interminabili per salire sugli autobus, subito strapieni tanto che diverse persone non sono riuscite neanche a salirvi. In poco tempo le fermate delle navette si sono subito affollate di persone che il servizio non riesce a smaltire. Un vero e proprio delirio anche per i pochi "fortunati" che sono invece riusciti a salire a bordo: segnalate a bordo, di fatto, situazioni simili a veri e propri "carri bestiame", con le persone ammassate l'una addosso all'altro in condizioni pericolosissime anche per il trasporto stesso.

Il guasto è avvenuto nei primissimi minuti del mattino, tanto che alle 6.02 la circolazione era già stata soppressa. Nel tratto interessato, che copre le stazioni di Ottaviano, Cipro, Valle Aurelia, Baldo degli Ubaldi, Cornelia e Battistini, è stato provvisoriamente istituito un servizio navetta. Atac fa sapere che per la tratta Cornelia è utilizzabile anche la linea bus 400, mentre per raggiungere Valle Aurelia si può utilizzare la linea ferroviaria FL3. Nessun problema invece nella direzione opposta della Linea A della metropolitana, che da Battistini va ad Anagnina. Sempre nella mattinata di oggi, ferma anche la linea autobus 020, che dalla stazione Prima Porta (nei pressi di via della Villa di Livia) arriva fino a via Toffa. Anche in questo caso, l'interruzione del servizio è dovuta ad un guasto che riguarda i convogli stessi.