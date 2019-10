in foto: Foto di "Riprendiamoci Roma"

Il pantografo di un tram si è rotto ed è precipitato in strada in via Flaminia a Roma. Il guasto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre. Non è chiara la causa che ha determinato il disservizio. A staccarsi dalla sede l'organo utilizzato dai mezzi alimentati ad elettricità. Inevitabili i disagi alla circolazione delle vetture che si spostano sui binari: Atac ha sospeso il servizio delle linee 19 e 2 per circa un'ora. Lo stop alla linea 19 ha riguardato la tratta compresa tra Valle Giulia e Risorgimento, in entrambe le direzioni. I cittadini che utilizzano il servizio di trasporto pubblico di superficie per spostarsi in città hanno dovuto scegliere percorsi alternativi al tram per raggiungere la loro destinazione. Il servizio è stato ripristinato pochi minuti dopo le 16, quando Infoatac ha comunicato su Twitter che "il guasto tecnico è stato risolto e che le linee 2 e 19 sono state ripristinate sull'intero percorso".

Linea tram 8 limitata per incidente a Piazza Mastai

Nel tardo pomeriggio di oggi, dopo la sospensione temporanea delle linee 2 e 19 del servizio di trasporto tranviario, Atac ha informato gli utenti che la linea tram 8 limita il percorso a Bernardino da Feltre, per un incidente in piazza Mastai. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino ha inoltre informato i passeggeri che a partire dalle 17.54 sono stati attivati bus sostitutivi per coprire il tragitto da Bernardino Da Feltre a Piazza Venezia, in entrambe le direzioni.