in foto: treno regionale – foto di repertorio

A causa di un guasto a Roma in zona Prenestina, nell'area adiacente alla linea ferroviaria, i treni in viaggio da Termini e Tiburtina subiranno ritardi fino a sessanta minuti. Lo ha annunciato Astral Infomobilità. Non si sa ancora quando la circolazione potrà tornare alla normalità: forti disagi per i pendolari, costretti ad attendere anche un'ora per riuscire a spostarsi. Stanno subendo ritardi anche i treni Alta Velocità diretti e provenienti da Napoli. Non è ancora chiaro cos'è che abbia provocato il guasto a Prenestina, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, né si sa quanto ci vorrà per ripararlo. I pendolari si stanno attrezzando per trovare soluzioni alternative e riuscire a spostarsi lo stesso con altri mezzi ove sia possibile.

Sul posto sono giunti i tecnici della Rete ferroviaria italiana che si sta occupando di eliminare il guasto. Per adesso proseguono gli interventi di ripristino, ma il guasto non è stato ancora risolto. Non solo ritardi e rallentamenti fino a sessanta minuti nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina, ma anche variazioni di percorso e cancellazioni che stanno causando non pochi disagi alla circolazione. Cresce il disagio per i pendolari le cui corse sono state eliminate, dato che non è ancora chiaro quando la circolazione tornerà alla normalità consentendo ai viaggiatori di potersi spostare.