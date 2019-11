Roma, grossa perdita d’acqua in viale Alessandrino: idrante zampilla come una fontana

La rottura di un idrante in viale Alessandrino a Roma ha provocato una grossa perdita d’acqua. Gli automobilisti si sono fermati ad immortalare il getto zampillante come una fontana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno rimediato alla perdita e messo in sicurezza la strada.