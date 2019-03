in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Un grave incidente si è verificato ieri sera intorno alle 19 a Roma, vicino Villa Ada. Un pedone è stato investito da una moto in zona Salario alla rotonda di piazza Acilia: non sono ancora note le cause del sinistro e le modalità in cui questo è avvenuto. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale: l'uomo investito – un 64enne residente a Roma – è stato trasportato in ospedale al Policlinico Umberto I in codice rosso. Non sono note attualmente le sue condizioni e i danni che ha subito: l'unica cosa certa è che adesso si trova in prognosi riservata. Il motociclista era a bordo di una Suzuky: il 53enne è stato sottoposto alla prova dell'etilometro e al drugtest per vedere se avesse assunto alcol o sostante stupefacenti.

Roma, scooter si schianta sul Muro Torto

E ieri a Roma si è verificato un altro grave incidente stradale. Il protagonista stavolta è un ragazzo di 34 anni di origini francesi ma residente a Roma, che si è schiantato sul Muro Torto mentre si trovava a bordo del suo scooter Piaggio. Anche in questo caso non si è capita bene la dinamica dell'incidente, e gli agenti accorsi sul luogo hanno iniziato a effettuare i rilievi per capire cosa possa essere successo. Da una prima ricostruzione sembra che il motociclista abbia perso da solo il controllo del mezzo e che non ci siano quindi altri mezzi coinvolti. Sembra da escludere come motivo il dissesto del manto stradale, dato che in quel tratto di strada non sono presenti dislivelli o buche. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I.