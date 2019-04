in foto: Immagine di reprtorio

Momenti di paura sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove, per motivi non noti e ancora in via d'accertamento, una macchina e un'autocarro si sono scontrati. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16.20 di oggi, mercoledì 10 aprile, all'uscita 8 Bufalotta al chilometro 23.800, in corsia esterna. La scena è avvenuta sotto gli occhi spaventati degli automobilisti in transito che hanno dato l'allarme, preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nello schianto. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. Tuttavia, prima del recupero dei feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, con una squadra del Comando di Roma, hanno lavorato sul posto per estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere dei veicoli incidentati. Un'operazione delicata che ha permesso ai soccorritori arrivati con l'eliambulanza Pegaso, di trasportarli in ospedale e di affidarli alle cure necessarie. Al momento non sono ancora note le condizioni di salute dei feriti.

Chiuso tratto del Gra altezza Bufalotta: traffico bloccato

Il tratto del Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita 8 Bufalotta oggi pomeriggio è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso. Una volta recuperati i feriti, i veicoli incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata. Su Twitter Astral Infomobilità ha comunicato ai viaggiatori che "il traffico è bloccato in carreggiata esterna per l'intervento dell'elisoccorso" e che si registrano "code tra Prenestina e Bufalotta". Si raccomanda agli automobilisti in transito nel tratto di strada coinvolto nel sinistro di prestare la massima attenzione.