Chiara Proietti D’Ambra, giornalista della trasmissione televisiva Piazzapulita de La7, è stata aggredita nel corso della realizzazione di un'inchiesta ad Ardea, comune dell'hinterland sud di Roma. L'inviata stava documentando come numerose aziende sorgano su terreni edificati abusivamente e non abbiano così mai versato un euro di tasse nelle casse del comune, che versa in uno stato di grave dissesto economico. “Io non pago” è il titolo del servizio andato in onda nella serata di ieri, giovedì 22 febbraio, nel corso della trasmissione diretta da Corrado Formigli. Quando la giornalista è entrata all'interno di una delle aziende in questione, nel tentativo di porre delle domande, è stata allontanata fisicamente, sollevata di peso e portata oltre il cancello.

Giuseppe Giulietti, presidente del sindacato unitario dei giornalisti italiani, solo ieri è intervenuto per ricordare come si moltiplichino in Italia i casi di giornalisti minacciati o ostacolati nel loro lavoro di cronaca e documentazione. Giulietti si trovava nella redazione di Napoli di Fanpage.it per ribadire la vicinanza ai giornalisti sotto inchiesta per la realizzazione e la divulgazione dell'inchiesta sui rifiuti ‘Bloody Money‘: "Dovremmo chiedere più inchieste e poi discutere del metodo, sul quale si interroga anche la Magistratura. Qualunque sia l'opinione di ciascuno su questa vicenda, a me interessa solo tutelare la libertà di espressione. Qualcuno vorrebbe condizionarci ma noi, in quanto giornalisti, non dobbiamo farci usare".