in foto: Immagine di repertorio

I corpi di due persone, non ancora identificati, sono stati rinvenuti all'interno di una vettura (una Ford Fiesta) in via San Pancrazio all'incrocio con via Siviglia a Torvaianica, nota località del litorale romano, in una zona piuttosto isolata nell'entroterra, a circa un chilometro dalla spiaggia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri della stazione di Pomezia, assieme al magistrato di turno e al personale della scientifica che sta eseguendo i rilievi per stabilire cosa sia accaduto, l'identità delle due persone bruciate all'interno della vettura e le cause del decesso. Ogni pista al momento è aperta, compresa quella che si sia trattato di un duplice omicidio e che le fiamme siano servite ai killer per nascondere ogni possibile traccia che riconducesse a loro e ostacolare il riconoscimento delle vittime.

L'allarme è stato dato dai residenti

L'allarme è scattato attorno alle 8.00 di questa mattina quando alcuni residenti della zona hanno notato una colonna di fumo nero alzarsi in cielo e, preoccupati da un rogo che potesse estendersi per i campi circostanti, hanno immediatamente chiesto l'intervento per spegnere le fiamme. All'arrivo dei vigili del fuoco la macabra scoperta.