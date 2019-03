in foto: L’iniziativa di un pub romano

"Hai bisogno? Prendi questa pizza bianca, per noi è un'eccedenza". L'iniziativa è di un pub romano in via Eurialo, zona Furio Camillo, quartiere Appio-Tuscolano. Dal mercoledì alla domenica, si legge sulla pagina Facebook del locale, "doniamo a chi ha bisogno la nostra pizza bianca in eccedenza. Se incontri, o conosci, persone in difficoltà nel quartiere, ti preghiamo di segnalargli questa iniziativa". "Basta davvero poco. Ci piacerebbe che questa piccola gentilezza fosse contagiosa, tutti hanno eccedenze che sprecano, non costa nulla fare queste piccole azioni, che se diventassero comuni diventerebbero davvero incisive, nel bene. E già due buste sono andate, siamo contentissimi", si legge ancora sotto al post pubblicato sulla pagina del pub.

L'iniziativa simile in una caffetteria di Brescia

Un'iniziativa simile era stata messa in piedi dalla titolare della caffetteria Bresciana Zerotrenta. La signora Cristina Georgiana Vlad ogni sera prepara dei sacchetti contenenti brioche, frutta e panini e li lascia all'esterno del bar. "Se hai fame, prendi", il semplice messaggio lasciato sulle bustine. "Ho sempre fatto un po’ di beneficenza cercando di aiutare chi potevo, perché anche io mi sono trovata in una situazione un po’ difficile nella mia vita. Ci sono giornate in cui mi avanzano anche dieci brioches e per non buttarle via ho sempre cercato di regalarle in giro ad amici, ma non le posso mangiare tutte io", aveva raccontato la donna ai microfoni di Fanpage.it