Gara di solidarietà tra oltre cento mamme di Roma e del Lazio per i bimbi dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. In un solo anno hanno donato ben 758 litri di latte, oltre il doppio rispetto al 2018. Il prezioso alimento ha nutrito 229 neonati con particolari esigenze terapeutiche, ricoverati nell'Ospedale Pediatrico della Sede, mentre parte del latte raccolto ha rifornito altre Terapie Intensive Neonatali della Regione Lazio.

Chi può donare il latte materno

La Banca del latte umano donato (Blud) del Bambin Gesù è una struttura che ha lo scopo di selezionare, raccogliere, conservare e distribuire il latte materno, da utilizzare per specifiche necessità mediche."Possono donare tutte le madri in buona salute a Roma e nel Lazio, che seguono un corretto stile di vita e hanno una quantità di latte superiore alle esigenze del proprio figlio dalle prime settimane di vita fino ad un anno di età – spiega Guglielmo Salvatori responsabile di Educazione nutrizionale neonatale e della Banca del Latte Umano Donato- Donare il latte è un gesto prezioso per tanti bambini malati. Non costa nulla, non è doloroso ed è molto semplice".

Come donare il latte materno al Bambin Gesù

Per diventare una donatrice di latte materno bisogna contattare la Banca del Latte Umano Donato, telefonando al numero 06.68592948 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, o scrivere una mail a bancadellatte@opbg.net. Verrà fissato un appuntamento che prevede il prelievo di un piccolo campione di latte per una valutazione batteriologica e vari esami a carico dell'ospedale. Le mamme idonee saranno iscritte in un registro. Il latte conservato nel freezer domestico in appositi biberon, sarà ritirato a domicilio. Tutte le info dettagliate sul sito.