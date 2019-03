in foto: Il cantiere dove si è verificato il furto

Qualcuno si è travestito da operaio e ha rubato una ruspa in un cantiere del VII Municipio di Roma in via Flavio Stilicone, quartiere Quadraro a Roma. Nessun residente si è insospettito perché i ladri sembravano veri e propri addetti dell'impresa titolare dei lavori, ma in realtà il loro obiettivo era impossessarsi di un'escavatrice. Sconosciuti i motivi del gesto, per il momento, e anche gli autori.

La denuncia della minisindaca: "Ogni giorno affrontiamo resistenze ai cambiamenti"

A denunciare l'accaduto è la presidente del VII Municipio Monica Lozzi, Movimento 5 Stelle, che ha scritto su Facebook: "Le resistenze che come amministrazione affrontiamo quotidianamente per apportare dei cambiamenti alla nostra città si arricchiscono oggi di un capitolo assurdo, ma che ben chiarisce le difficoltà che ci troviamo a vivere. L'episodio che voglio raccontarvi è accaduto sabato scorso, in pieno giorno, a via Flavio Stilicone, dove siamo impegnati da mesi per i lavori di pedonalizzazione e riqualificazione di un'area periferica e fortemente degradata". Questo il racconto di quanto accaduto nelle parole della presidente Lozzi: "Due uomini travestiti da operai sono saliti su un escavatore: il loro abbigliamento, il fare deciso e i movimenti rapidi e sicuri hanno indotto i cittadini a pensare che i due fossero dell'impresa impegnata nei lavori. Purtroppo non erano operai, ma ladri, e si sono impossessati dell'escavatore, causando un grave danno alla ditta proprietaria del mezzo".