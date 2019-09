in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sulla strada statale 1 Aurelia dove un ciclista è morto, investito da un furgone. L'incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 5 settembre a Roma, tra via Castel di Guido e via del Fontanile di Mezzaluna, all'altezza del chilometro 21, in direzione Civitavecchia. Secondo le informazioni apprese ancora in corso d'accertamento, il ciclista stava transitando lungo la strada, quando, improvvisamente e per cause non note, è stato centrato in pieno da un furgone. L'impatto è stato molto violento e non gli ha lasciato scampo. La scena è accaduta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio che, subito dopo il sinistro, hanno dato l'allarme, preoccupati per le condizioni di salute del ciclista, parse fin da subito molto gravi. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118, tuttavia i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Presente sul luogo del sinistro il personale Anas e le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi necessari al caso e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per verificare eventuali responsabilità da parte del conducente del veicolo.

Traffico e code su via Aurelia

Inevitabili i disagi lungo via Aurelia, con traffico e code. Come informa Astral Infomobilità, al momento i veicoli possono transitare su una sola corsia. Si segnalano incolonnamenti tra Malagrotta e Aranova, verso Civitavecchia. I soccorritori si stanno occupando della gestione della viabilità. Si raccomanda a chi è al volante a percorrere il tratto di strada interessato dal sinistro di prestare la massima attenzione.