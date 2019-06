in foto: Foto dal gruppo "Sei della Cassia se…"

Veicolo in fiamme lungo via Cassia a Roma. Si tratta di un furgone di colore bianco che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha preso fuoco. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12.45 di mercoledì 5 giugno, all'altezza del civico 999. Paura tra automobilisti e passanti che hanno visto le fiamme provenire dalla parte anteriore del veicolo, insieme a una nube di fumo che saliva verso l'alto. Secondo le informazioni apprese, si tratta di un furgone sul quale stava viaggiando un automobilista, percorrendo il tratto di Cassia a Tomba di Nerone, quando, improvvisamente, il conducente che era a bordo con i finestrini aperti, ha avvertito uno strano odore di bruciato e si è insospettito. Poco dopo, ha notato del fumo uscire dalla parte anteriore della macchina e, preoccupato, ha accostato al lato destro della carreggiata, davanti ai cassonetti della spazzatura. L'automobilista è riuscito appena in tempo a uscire fuori dall'abitacolo, prima che divampassero le fiamme.

Furgone in fiamme su via Cassia

Poi, la telefonata ai pompieri, mentre le lingue di fuoco aumentavano sempre di più. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere l'incendio in breve tempo. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Flaminio. In attesa dell'arrivo di pompieri e forze dell'ordine, alcuni passanti hanno immortalato la scena, con video e scatti pubblicati sui social. In uno dei filmati si vede un autobus Atac della linea 223 che evita il veicolo in fiamme per proseguire la marcia, come altre auto in transito. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito e l'automobilista che era alla guida del veicolo sta bene.