"Eravamo dentro e abbiamo sentito un botto. Poi abbiamo visto un camion che si è aggrappato al primo ombrellone e ha trascinato tutto". Queste le parole del cameriere di un ristorante in via Lazio, che poco fa si è visto piombare addosso un mezzo pesante proprio durante l'orario di lavoro. Il furgone è piombato al locale, situato in pieno centro di Roma. L'incidente è avvenuto verso le 14.30, a poca distanza da via Veneto. Molte le persone che hanno assistito all'incidente, soprattutto perché è avvenuto durante l'ora di pranzo. E, dato che quella zona è ricca di uffici, le strade erano piene di persone in pausa che hanno potuto vedere la scena con i loro occhi. Sembra che l'autista del furgone si sia distratto per la caduta di un oggetto e che per quello abbia perso il controllo del mezzo, travolgendo gli esterni del ristorante. Nel brusio generale dell'ora di pranzo al centro storico, tra macchine e motorini che sfrecciano e persone che chiacchierano fuori dai bar e dai ristoranti, a un certo punto si è sentito un rumore fortissimo. Era il furgone nel momento in cui ha travolto gli esterni del ristorante. Sedie, tavoli, gazebo, piante: tutto è stato distrutto.

Camion contro ristorante in via Lazio, conducente prova a fuggire

Fortunatamente il furgone piombato addosso al ristorante in via Lazio non ha causato feriti, anche se ha praticamente distrutto gli esterni del locale. Il conducente del mezzo, dopo aver lanciato un'occhiata ai danni provocati ed essersi fermato forse per controllare che non ci fossero feriti, ha fatto retromarcia e si è allontanato come se niente fosse. Sono stati i camerieri del locale a corrergli dietro e a bloccarlo poco più avanti. "Ha provato a scappare ma gli siamo corsi dietro – continua il cameriere – E dato che aveva un vaso che gli era rimasto incastrato sotto il camion non ha fatto molta strada. L'abbiamo bloccato a via Veneto e l'abbiamo fermato". L'uomo avrebbe provato a giustificarsi dicendo che gli era caduta una chiave, anche se questo non spiega il perché abbia deciso di darsi alla fuga. I lavoratori del ristorante hanno chiamato i vigili, intervenuti sul luogo per chiarire meglio le dinamiche dell'incidente e verificare le responsabilità dell'accaduto.