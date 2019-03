Paura all'interno della metropolitana di Roma, dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 marzo, del fumo è uscito da una una scala mobile alla stazione Termini, importante della Capitale per il cambio tra linea A, B e B1. L'impianto è stato chiuso, per permettere ai tecnici di svolgere gli accertamenti necessari al caso e per capire cosa lo abbia provocato. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuta la polfer. Sono ancora in corso le verifiche per chiarire cosa sia accaduto. Tra le ipotesi al momento considerate, quella che il fumo, per cause non note, sia partito dal motore. Un disagio che si verifica a seguito degli inconvenienti accaduti prima a Repubblica, poi a Barberini e Spagna, ben tre fermate chiuse del centro storico di Roma, interdette all'accesso degli utenti. Una notizia quella del nuovo problema alla metro di Roma avvenuto oggi che ha scosso i passeggeri, quotidianamente utenti del servizio di trasporto pubblico. "Sono scioccata – ha detto una donna a Fanpage – non posso neanche pensare all'eventualità che venga chiusa la fermata di Termini per svolgere verifiche agli impianti anche lì".

La stazione, come raccontano i pendolari, è già di solito frequentatissima, perché punto nevralgico della Capitale, per il cambio con le linee B e B1 e perché all'uscita si trova piazza dei Cinquecento, capolinea Atac. Affluenza che risulta aumentata esponenzialmente a seguito della chiusura delle tre fermate, perché i viaggiatori scelgono di scendere o a Flaminio oppure proprio a Termini. All'uscita di entrambe le fermate infatti, sono state disposte delle navette sostitutive, per agevolare gli spostamenti di pendolari, romani e turisti che si muovono in città per studio o per lavoro e che prediligono i mezzi pubblici. "Se dovessero chiudere anche Termini – ha detto un utente – sarebbe un vero disastro". Alcuni ragazzi invece scherzano e fanno battute ironiche sulla situazione della metropolitana di Roma dicendo: "Certo che i treni adesso sono diventati dei Frecciarossa. Tra qualche mese percorreranno la tratta da Anagnina a Battistini senza fermarsi. Altro che alta velocità!".