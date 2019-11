in foto: Immagine di repertorio

Una fuga di gas si è verificata in un palazzo di via Val Padana 125, in zona Conca d'Oro, nelle cantine di un fabbricato di sette piani. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco con supporto del nucleo NBCR. Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale. La fuga di gas è avvenuta intorno alle 18, ma la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara: attualmente stanno indagando i Vigili del Fuoco, mentre le persone sono state fatte uscire dalle abitazioni. Quando l'area sarà messa in sicurezza potranno rientrare. Sul posto anche le pattuglie del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto riferito dagli agenti, per ora non ci sarebbero intossicati.

Evacuato stabile di sette piani a Conca d'Oro per una fuga di gas

Per ora non si hanno ulteriori informazioni su questa fuga di gas, alla quale i Vigili del Fuoco, il nucleo NBCR e gli agenti di polizia locale stanno lavorando senza sosta nonostante le condizioni meteo avverse. Non si sa cosa possa aver causato la fuga di gas – sulla quale i pompieri stanno ancora lavorando – ma per ora sembra fortunatamente che non ci sia nessun ferito. Le persone hanno dovuto abbandonare il palazzo: un disagio non da poco soprattutto considerando il violento acquazzone che si sta abbattendo in queste ore su Roma. Da un primo sopralluogo è emerso che la fuga di gas si è verificata nelle cantine.