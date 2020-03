in foto: Foto vigili del fuoco

In via Etna, quartiere Montesacro di Roma, il traffico automobilistico e pedonale è stato interdetto e un palazzo è stato evacuato a causa di un guasto a una conduttura del gas durante alcuni lavori di manutenzione stradale. Il fatto è accaduto intorno alle 15 di oggi, mercoledì 4 marzo 2020. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e il personale dell'Italgas. Stando a quanto si apprende, sono state evacuate in totale venti persone di cui due invalide e residenti in un palazzo nei pressi del luogo dove si è verificata la perdita di gas. Non si registrano particolari disagi per quanto riguarda il traffico nel quartiere. Non è chiaro quando la strada verrà riaperta.

Informa la polizia locale: "Pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per una fuga di gas in via Etna, all’altezza di via Polvese. I Vigili del Fuoco hanno richiesto l'evacuazione di tre palazzine: al momento sono una decina le persone a cui gli agenti stanno prestando assistenza alloggiativa".

Italgas: "Impresa a noi estranea ha danneggiato condotta gas"

"Italgas fa sapere che in via Etna un'impresa estranea a Italgas, impegnata in attività di prospezione geologica, ha danneggiato una condotta del gas provocando una fuoriuscita. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici Italgas per mettere in sicurezza la condotta danneggiata e limitare i disagi per gli utenti serviti", si legge in una nota diffusa dall'azienda.