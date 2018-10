in foto: L’intervento dei vigili del fuoco

Traffico e code nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 ottobre, a causa di un camion he ha perso un carico di acido cloridrico. E' accaduto all'altezza dello svincolo dell'A90 in direzione Napoli. Per motivi non noti, la sostanza altamente irritante si è riversata sulla carreggiata e la rampa d'accesso al Grande Raccordo Anulare è stata chiusa per tre ore, in entrambi i sensi di marcia. A dare l'allarme il conducente dell'autocisterna che ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine, segnalando l'emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso al transito dei veicoli il tratto di strada interessato e hanno svolto le operazioni necessarie per mettere in sicurezza l'area.

I pompieri del Comando provinciale di Roma intervenuti sull‘A91 con tre squadre ed il nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico). Il delicato intervento ha impegnato i vigili del fuoco sul campo per diverse ore. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti, in entrambe le direzioni.