Roma, finti disabili a San Pietro denunciati dai carabinieri: chiedevano soldi ai passanti

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della Stazione Roma San Pietro perché simulavano delle disabilità al fine di chiedere soldi alle persone che in quel momento stavano passando in via della Conciliazione. A tutti è stata erogata poi una sanzione complessiva di 300 euro, più l’ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore.