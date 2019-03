in foto: Foto di International Street Food

Piazza San Giovanni Bosco è pronta a ospitare il secondo appuntamento della terza edizione del Festival internazionale dello street food in programma dal 22 al 24 marzo, dopo il grande successo del primo appuntamento svoltosi a piazzale della Radio. A partire da domani e per tutto il fine settimana, dalle ore 12 alle 24 nella Capitale protagonista sarà il cibo di strada, cucinato da quaranta cuochi che prepareranno panini con ingredienti provenienti da tutto il mondo, per chi ama mangiare passeggiando. L'iniziativa, ideata e organizzata da Alfredo Orofino e patrocinata dal Comune di Roma, è solo una delle tappe di un tour che coinvolge numerose città d'Italia, da nord a sud del Bel Paese, passando per il centro. In particolare, sabato 23 marzo a partire dalle ore 21 nell'ambito del festival è in programma un ‘Silent Party', pensato per coinvolgere e far divertire i partecipanti in strada senza disturbare la quiete pubblica con la musica alta. Grazie a delle cuffie infatti sarà possibile ascoltare tre dj che suonano generi musicali diversi.

Festival internazionale dello street food: il menu

Il Festival internazionale dello street food ha come obiettivo quello di far conoscere, sperimentare, assaporare al visitatore curioso gusti nuovi e insoliti. Gli chef cucineranno un grande assortimento di cibi: a partire dalle specialità caratteristiche delle singole regioni italiane a molti sconosciute, fino a piatti provenienti dall'altro emisfero. Tra questi, per i più coraggiosi, saranno serviti cibi piccantissimi e panini farciti con carne di animali esotici come coccodrillo, zebra e il canguro.