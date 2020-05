in foto: Immagine La Presse

Festa con cocktail e superalcolici in un appartamento nel quartiere Arco di Travertino a Roma. Il party, durato tutta la notte e organizzato da alcuni ragazzi ecuadoregni, è stato interrotto dall'intervento della polizia e dieci persone sono state multate. Una giovane è finita addirittura in ospedale. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i ragazzi avevano messo in piedi un vero e proprio festino violando le norme contro la diffusione del coronavirus. Vista la confusione, alcuni vicini hanno segnalato la situazione al numero unico per le emergenze e così sono intervenute sul posto due pattuglie dei commissariati Appio e San Giovanni.

Dieci ragazzi sono stati multati per aver violato le norme anti-contagio

Quando sono entrati all'interno dell'appartamento, gli agenti hanno sorpreso i ragazzi mentre cercavano maldestramente di nascondersi all'interno delle camere. In una camera da letto i poliziotti hanno trovato una ragazza adolescente priva di sensi probabilmente dopo aver bevuto troppo. Soccorsa prima dagli agenti e poi dai sanitari del 118, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. I genitori, tra l'altro, la stavano cercando già da alcune ore non vedendola rientrare a casa e sono stati avvisati della situazione dalle forze dell'ordine. Tutte le persone trovate all'interno dell'appartamento sono state identificate e multate per aver violato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in merito al contrasto dell'epidemia da coronavirus nel nostro Paese.